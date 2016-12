Meteo, temperature bollenti nel weekend Temporali da lunedì ma resterà la calura

foto Meteo.it Correlati Le mappe 16:14 - Fine settimana bello e molto caldo grazie alla presenza sull’Italia dell’anticiclone nordafricano. Poi, alla fine di domenica, qualche temporale oltre che sulle Alpi anche sulla Valpadana Occidentale per l’avvicinarsi di una perturbazione che lunedì porterà nuvole e qualche temporale in più al Nord, mentre martedì le correnti fresche che seguono la perturbazione attenueranno l'afa in gran parte del Centronord. Ma il caldo non cederà il passo. - Fine settimana bello e molto caldo grazie alla presenza sull’Italia dell’anticiclone nordafricano. Poi, alla fine di domenica, qualche temporale oltre che sulle Alpi anche sulla Valpadana Occidentale per l’avvicinarsi di una perturbazione che lunedì porterà nuvole e qualche temporale in più al Nord, mentre martedì le correnti fresche che seguono la perturbazione attenueranno l'afa in gran parte del Centronord. Ma il caldo non cederà il passo.

Quindi oggi bel tempo, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, su gran parte del Paese; qualche nuvola in più solo su Piemonte e Valle d’Aosta. Temperature in lieve crescita: caldo afoso ovunque, con massime quasi ovunque comprese fra 30 e 36 gradi e qualche punta anche di 37-38 gradi. Venti in generale di debole intensità, con gradevoli brezze lungo le coste.



Domenica cielo nuvoloso sulle zone alpine e in Piemonte, con temporali qua e là sulle Alpi Centrali e Occidentali; bel tempo nel resto d’Italia. In serata qualche temporale raggiungerà anche le pianure piemontesi. Caldo afoso in ulteriore leggero aumento: massime quasi ovunque fra 30 e 37 gradi con punte fino a 38-39 gradi.



Infatti dopo questo fine settimana afoso e l'attesa mini tregua, Caronte continuerà a soffiare aria calda sull'Italia. L'anticiclone africano, che sta portando temperature record che raggiungeranno domani tra le 12 e le 17 punte di 40 gradi, resterà sul Paese per almeno dieci giorni.



Bollino rosso in molte città

Molte le città da bollino Rosso, soprattutto al Centrosud, ma non solo. Il livello tre sarà raggiunto nelle prossime ore in 9 città italiane; la Regione più calda sarà il Lazio dove in tutti e cinque i capoluoghi di provincia ci sarà un'ondata di calore di terzo livello: a Roma, la temperatura salirà a 36 gradi, mentre a Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone, rispettivamente, a 37, 38, 37 e 36. Il livello tre verrà raggiunto anche a Bolzano, Brescia, Perugia e Reggio Calabria, con temperature pari, nelle prime tre citta' a 37 gradi, e nel capoluogo calabrese a 36.



La giornata più calda, però, sarà domenica quando l'ondata di livello tre raggiungerà ben sedici città italiane. La Regione più calda sara' ancora una volta il Lazio dove a Roma, Rieti e Frosinone le temperature saranno a 38 gradi, a Viterbo e Civitavecchia a 37, mentre Latina sarà la città laziale più bollente raggiungendo i 39 gradi. Nel Nord Italia Caronte arriverà a Bolzano, Brescia, Milano e Verona, con temperature, rispettivamente, di 36, 37, 35, 37. Nell'Italia centrale a Bologna ci saranno ben 40 gradi, mentre a Firenze e Perugia 37. Nel Sud Italia, le città più calde saranno Campobasso e Reggio Calabria con 34 e 36 gradi.



Due vittime del caldo

Enrico Fabi, 78 anni, è morto questa mattina sulla spiaggia di Civitanova Marche (Macerata). L'uomo si è sentito male e a nulla è valso l'intervento degli operatori del 118. Fabi stava passeggiando lungo la battigia e si è improvvisamente accasciato al suolo, chiedendo aiuto. Alcuni bagnanti lo hanno soccorso e hanno allertato l'ospedale, ma l'imprenditore è morto prima dell'arrivo dei medici. Un anziano è morto invece a Marina di Sarzana.