21:38

- Assalto armato a un furgone portavalori sulla statale 16 all'altezza di Barletta. Alcuni banditi hanno bloccato le carreggiate posizionando di traverso tre camion e bloccando le uscite per non far intervenire le forze dell'ordine. Poi, a bordo di 4 auto di grossa cilindrata, hanno bloccato il portavalori esplodendo diversi colpi di kalashnikov e minacciato i vigilantes. Il colpo è andato a segno, si parla di una cifra vicino al milione di euro.