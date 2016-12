foto Tgcom24 Correlati La lettera aperta di Lena Sarcinella 18:42 - Cara Lena,



ho letto con grande interesse la tua lettera aperta. La “grinta” che mi attribuisci, evidentemente, non manca neanche a te. E certo hai ragione hai denunciare il ritardo nel rendere effettivi i diritti dei disabili, primo tra tutti quello all’accessibilità. Devo però contraddirti quando affermi che da ministro del Turismo non ho considerato questo tema e mi sorprende questa tua mancanza di informazione, dato che i media hanno sempre dato conto del mio lavoro. In verità, mi sono battuta su tutti i fronti per una politica dell’accoglienza “più inclusiva”, convinta com’ero – e come sono – che ogni cittadino ha diritto di fruire dell’esperienza turistica, indipendentemente dalle condizioni personali, sociali, economiche e di qualsiasi altra natura che potrebbero limitarne la libertà. E’ un punto di partenza non scontato - e tu, più di tante altre persone, ne puoi apprezzare la validità - che ho messo nero su bianco quale norma di principio nella mia riforma del turismo.



Già all'inizio del mandato, ho creato una Commissione ministeriale per la promozione e il sostegno del Turismo Accessibile, con l’obiettivo di porre al centro del sistema un’offerta turistica rispettosa della persona e delle sue esigenze. La Commissione, come primo atto, ha voluto elaborare il Manifesto per un Turismo Accessibile, un punto di convergenza culturale e programmatica che ho proposto all’intera filiera turistica e agli enti territoriali, firmando un protocollo con l'associazione nazionale dei comuni affinché ne promuovessero l'adozione in tutte le città. L’iniziativa è stata apprezzata anche a livello internazionale e nel 2011 ho firmato un accordo con la principale Associazione no profit europea, l’ENAT (European Network for accessibile Tourism), che si è impegnata a diffondere il nostro manifesto in tutto il continente. Naturalmente attuare il principio dell’accoglienza per tutti è possibile solo con l’aiuto degli operatori del settore, delle autonomie locali e dello Stato nel suo complesso, anche attraverso opportuni interventi urbanistici e la formazione di competenze e professionalità specifiche. Un ministro non può imporre un cambiamento culturale, può soltanto promuoverlo. Ed è appunto ciò che ho cercato di fare. E ciò che provo a fare ancora oggi, da un'altra posizione, sempre fedele all’idea che l’accoglienza debba essere “inclusiva”.



Le bellezze del nostro Paese sono patrimonio di tutti, tutti devono poterne fruire in libertà ed autonomia. Ti assicuro che questa è anche la mia battaglia.



Con stima





On. Michela Vittoria Brambilla