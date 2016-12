foto Dal Web

18:24

- La mamma di Federico Aldrovandi, Patrizia Moretti, non accetta le scuse che Paolo Forlani, uno degli agenti di polizia condannati per l'uccisione del giovane, ha fatto alla famiglia per le parole pubblicate su Facebook. "E' meglio che lasci perdere - ha detto la donna -. Le sue scuse? La coscienza doveva parlargli 7 anni fa all'alba di quella mattina. Non ci può esser assoluzione per ciò che ha detto".