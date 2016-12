Il Papa: "Il male non prevarrà sulla Chiesa"

foto LaPresse Correlati Il Papa sui luoghi del terremoto 11:36 - Le porte degli inferi "non prevarranno", cioè "il potere distruttivo del male" non vincerà sulla Chiesa, che ha "futuro" in quanto "fondata da Cristo". La promessa, spiega il Papa citando Geremia e il Vangelo, non riguarda l'esistenza personale dei papi, ma la Chiesa, "e si estende a tutti i tempi". "Sentiamoci tutti insieme cooperatori della verità", ha aggiunto Benedetto XVI davanti a 44 arcivescovi metropoliti nominati quest'anno. - Le porte degli inferi "non prevarranno", cioè "il potere distruttivo del male" non vincerà sulla Chiesa, che ha "futuro" in quanto "fondata da Cristo". La promessa, spiega il Papa citando Geremia e il Vangelo, non riguarda l'esistenza personale dei papi, ma la Chiesa, "e si estende a tutti i tempi". "Sentiamoci tutti insieme cooperatori della verità", ha aggiunto Benedetto XVI davanti a 44 arcivescovi metropoliti nominati quest'anno.

Nella sua omelia alla messa dei santi Pietro e Paolo, il Papa ha spiegato: "Nel Vangelo di oggi emerge con forza la chiara promessa di Gesù: 'le porte degli inferi', cioè le forze del male, non potranno avere il sopravvento, 'non prevalebunt'. Viene alla mente il racconto della vocazione del profeta Geremia, al quale il Signore, affidando la missione, disse 'Ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata', 'Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti'".



"In realtà - ha continuato papa Ratzinger - la promessa che Gesù fa a Pietro è ancora più grande di quelle fatte agli antichi profeti: questi, infatti, erano minacciati solo dai nemici umani, mentre Pietro dovrà essere difeso dalle 'porte degli inferi', dal potere distruttivo del male. Geremia riceve una promessa che riguarda lui come persona e il suo ministero profetico; Pietro viene rassicurato riguardo al futuro della Chiesa, della nuova comunità fondata da Gesù Cristo e che si estende a tutti i tempi, al di là dell'esistenza personale di Pietro stesso".



"La Chiesa è una comunità di peccatori"

Benedetto XVI ha inoltre sottolineato che la Chiesa "non è una comunità di perfetti, ma di peccatori che si debbono riconoscere bisognosi dell'amore di Dio, bisognosi di essere purificati attraverso la Croce di Gesù Cristo". Per questo, ha soggiunto, "l'autorità di sciogliere e di legare" attribuita da Gesù a Pietro e alla Chiesa "consiste nel potere di rimettere i peccati".



Poi il Santo Padre ha scandito: "Questa grazia, che toglie energia alle forze del caos e del male, è nel cuore del ministero della Chiesa". E le parole del Vangelo "lasciano trasparire proprio che il potere di Dio è l'amore, l'amore che irradia la sua luce dal Calvario".



"Cari vescovi, siate cooperatori della verità"

Infine, Benedetto XVI infine ha invitato i vescovi a sentirsi nella Chiesa tutti cooperatori della verità. "Cari metropoliti - ha detto - il Pallio che vi ho conferito vi ricorderà sempre che siete stati costituiti nel e per il grande mistero di comunione che è la Chiesa, edificio spirituale costruito su Cristo pietra angolare e, nella sua dimensione terrena e storica, sulla roccia di Pietro. Animati da questa certezza, sentiamoci tutti insieme cooperatori della verità, la quale è una e 'sinfonica', e richiede da ciascuno di noi e dalle nostre comunità l'impegno costante della conversione all'unico Signore nella grazia dell'unico Spirito".