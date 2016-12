foto Ansa

15:42

- Un uomo è morto durante un'esplosione avvenuta all'interno di un appartamento a Roma, in via Tuscolana. A quanto si è appreso, ad esplodere sarebbe stata una caldaia. La vittima era stata trasportata in eliambulanza ma è morta durante i soccorsi. L'incidente è accaduto intorno alle 14.30.