La storia della Corazzata Roma

- La corazzata Roma è una delle navi simbolo della Marina Militare, ma anche uno dei relitti più ricercati del Mediterraneo. La nave era un gigante da 44mila tonnellate, lunga 240 metri e larga 32, in grado di viaggiare ad una velocità di 30 nodi, con ben 1.920 uomini di equipaggio. Completata nel 1942, era considerata la migliore unità in servizio alla Regia Marina. Ma questo gioiello non fece in tempo a partecipare ad alcuna missione di guerra.

Fu impostata presso i Cantieri Riuniti dell'Adriatico a Trieste a partire dal 18 settembre 1938, ed entrò in servizio il 14-6-1942. Non ebbe pertanto la possibilità di partecipare ad azioni belliche contro la flotta inglese.

Il 9 settembre 1943 venne centrata da due bombe razzo teleguidate Ruhrstahl SD 1400, conosciute dagli alleati con il nome di Fritz X, lanciate da un gruppo di bimotori tedeschi Dornier Do 217 KII, quindi affondò con l'ammiraglio Carlo Bergamini, Comandante in Capo delle Forze Navali da Battaglia, il proprio comandante, il Capitano di Vascello Adone Del Cima, buona parte dello Stato Maggiore della Regia Marina e dell'equipaggio, 1.393 vittime, al largo dell'isola dell'Asinara.

Salpata da La Spezia il 9 settembre 1943 per raggiungere il porto di Malta, in base alle clausole dell'armistizio, essa era in compagnia della nave da battaglia Italia, ex-Littorio, della Vittorio Veneto e di una flottiglia di cacciatorpediniere. Le navi mostravano i pennelli neri prescritti dalle clausole armistiziali per evitare l'attacco da parte degli aerei alleati.

Durante la giornata, aerei tedeschi eseguirono senza successo un attacco sulla formazione italiana, con uno sgancio in picchiata (erano forse Ju-88), ma la fine della nave da battaglia più moderna della Regia Marina era vicina: poco dopo venne sorvolata ad alta quota da Dornier Do 217 partiti dall'aeroporto di Istres-Marsiglia, che mantenendosi in volo livellato sganciarono le nuove bombe volanti, all'epoca pressoché sconosciute: le Fritz X.

I tedeschi impiegarono infatti bombe a razzo perforanti dotate di radio comando, entrate da poco nell' arsenale germanico. Erano le 15:30 del 9 settembre 1943: le navi aprirono il fuoco con i cannoni contraerei, ma ormai gli apparecchi le avevano inquadrate.

Alle 15:45 la Roma viene colpita sul lato destro: la bomba attraversa la nave e scoppia in mare, facendo scendere la velocità della corazzata a 10 nodi. Cinque minuti dopo, secondo centro: l'ordigno si infila in un fumaiolo e va a scoppiare nei depositi di munizioni prodieri, nella parte anteriore. L'esplosione è fortissima.

La torre n. 2 saltò in aria, cadendo poi in mare, con tutta la sua massa di 1500 tonnellate, pari a quella di un cacciatorpediniere. Lo scafo si spacco' dopo pochi minuti. La torre corazzata di comando fu investita da una tale vampata, che venne addirittura deformata e piegata dal calore: l'ammiraglio Bergamini e il suo stato maggiore vennero uccisi. La vampata salì almeno a 400 metri di quota. Gli incendi divampano furiosi, la nave comincia a inclinarsi sul fianco destro, appare subito condannata.

Dopo 22 minuti di agonia, alle 16:11 la Roma si capovolge. Si spezza e affonda. Con la Corazzata scompaiono in fondo al mare 1.393 uomini, 620 furono salvati nelle acque del golfo dell'Asinara dopo molte ore in mare.