Palermo, arrestato lavavetri-usuraio

foto Da video Correlati Lavavetri-usuraio, il video della Gdf 12:49 - Fingeva di essere uno dei tanti stranieri che a Palermo sbarcano il lunario. Aspetto dimesso, abiti sgualciti, fermo spesso ai semafori a proporsi come lavavetri. In realtà, più che un rifugiato politico, un 42enne eritreo era uno strozzino. I finanzieri del comando provinciale di Palermo lo hanno arrestato proprio mentre estorceva denaro al titolare di un phone center. E un video lo ha incastrato mentre ritira 200 euro, parte del pizzo chiesto a un bengalese.

Nell’abitazione dell’eritreo, la guardia di finanza ha trovato altri 8mila euro in contanti, oltre a numerosa documentazione finanziaria, tutto sottoposto a sequestro su ordine della Procura. Non è il primo caso di ‘usura etnica’ scoperto a Palermo. Lo scorso anno, i militari del nucleo di polizia valutaria avevano neutralizzato un giro di usura gestito da due filippini che costringevano i loro connazionali al rimborso di ingenti prestiti, sotto la minaccia di non restituirgli i passaporti.