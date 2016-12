foto Afp

16:44

- In un uomo colpito da Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla), per la prima volta al mondo, sono state trapiantate cellule staminali del cervello prelevate da un feto morto per cause naturali. Il rivoluzionario intervento è stato eseguito in Italia, dal gruppo coordinato da Angelo Vescovi, direttore dell'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Pio di San Giovanni Rotondo.