Aldrovandi, confermate le condanne 19:01 - Il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, ha condannato la pubblicazione delle frasi "vergognose e gravemente offensive" nei confronti della madre di Federico Aldrovandi. Le ingiurie erano state pubblicate su Facebook dopo la condanna dei poliziotti responsabili della morte del giovane. La Cancellieri ha disposto "l'immediato avvio di un procedimento disciplinare per sanzionare l'autore del gravissimo gesto". - Il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, ha condannato la pubblicazione delle frasi "vergognose e gravemente offensive" nei confronti della madre di Federico Aldrovandi. Le ingiurie erano state pubblicate su Facebook dopo la condanna dei poliziotti responsabili della morte del giovane. La Cancellieri ha disposto "l'immediato avvio di un procedimento disciplinare per sanzionare l'autore del gravissimo gesto".

Paolo Forlani, uno dei poliziotti condannati giovedì in via definitiva a tre anni e sei mesi proprio per la morte di Aldrovandi, aveva rivolto gravi critiche alla madre del giovane, Patrizia Moretti, in un post pubblicato su Facebook. La donna ha intanto già presentato querela contro l'agente.



La madre: "Ora licenziare gli agenti"

Bene la punizione, annunciata dal ministro Cancellieri, per le frasi oltraggiose riportate da uno degli agenti condannati per la morte di Aldrovandi su Facebook, ma ciò che la madre del ragazzo, Patrizia Moretti, si aspetta ora "è il licenziamento dei poliziotti come ci era stato annunciato dal capo della Polizia Manganelli".