Brindisi, Sabrina torna a casa

- "Penso sempre a quel giorno. Specialmente la notte, come un incubo". Dopo più di un mese passato in ospedale, Sabrina una delle ragazze ferite nell'esplosione davanti alla scuola Morvillo Falcone di Brindisi può finalmente tornare a casa. Ma non riesce a smettere di pensare alla mattina del 19 maggio. Ai microfoni di Tgcom24 dice: "Quello che mi è rimasto è la paura, sono totalmente cambiata".