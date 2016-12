foto Ansa

20:17

- Il decreto Sanità, che avrebbe dovuto contenere, tra le altre cose, la proroga per il regime transitorio dell'intramoenia (l'esercizio della professione medica in ospedale), non sarà discusso domani dal Consiglio dei ministri. Il pacchetto sarebbe stato rinviato alla prossima settimana. Domani sul tavolo del CdM invece torneranno i decreti di riordino degli Enti vigilati del ministero della Salute e di riordino della Croce Rossa.