Lombardia, Daccò e i 10 milioni in contanti

Corruzione, indagato Formigoni 10:12 - Nell'ambito delle indagini sulla sanità lombarda, gli investigatori si stanno soffermando su un aspetto in particolare: denaro in contante (10 milioni) all'interno di quei 70 milioni di euro che il polo privato della sanità Fondazione Maugeri ha pagato negli anni al consulente-mediatore Pierangelo Daccò, amico del governatore Formigoni. Daccò avrebbe avuto quei soldi per "aprire porte" in Regione. - Nell'ambito delle indagini sulla sanità lombarda, gli investigatori si stanno soffermando su un aspetto in particolare: denaro in contante (10 milioni) all'interno di quei 70 milioni di euro che il polo privato della sanità Fondazione Maugeri ha pagato negli anni al consulente-mediatore Pierangelo Daccò, amico del governatore Formigoni. Daccò avrebbe avuto quei soldi per "aprire porte" in Regione.

Per gli inquirenti, come riporta il Corriere della Sera, Pierangelo Daccò avrebbe avuto un ruolo di "uomo bancomat", dove partiti o singoli potevano attingere soldi per interessi "particolari". Negli anni Duemila, per le mani di Daccò, secondo le ipotesi investigative, sarebbero passati qualcosa come 10 milioni di euro, in contanti. Per chi indaga è difficile se non impossibile ricostruire tutti quei movimenti finanziari.



Verifiche incrociate sui conti e sulle email

Le attenzioni degli investigatori si concentrano, poi, anche su un secondo filone. Sono migliaia le email dei computer degli uffici della Direzione generale della Sanità passate al setaccio. Controlli anche sui documenti e le carte di credito del mediatore Daccò.



Confrontando questa massa di dati con le delibere regionali in materia di sanità, la Procura di Milano spera di ricostruire un sistema "tangenti", accusa sempre negata dal governatore Formigoni, indagato per corruzione e finanziamento illecito ai partiti.