Don Vitaliano ai fedeli: "Niente carità al Papa"

- "Le nostre offerte dovrebbero essere destinate a opere di carità, e invece vanno ad alimentare le casse dello Ior". Dopo quattro anni di silenzio don Vitaliano della Sala, il "prete no global", torna a parlare di temi d'attualità dall'altare della chiesa di Mercogliano. Lo aveva già annunciato e oggi, in occasione della "giornata per la carità del Papa" lo ha ribadito: "Devolveremo quanto raccolto a persone in difficoltà della nostra comunità".

"Lo Ior", ha detto don Vitaliano, "è una banca al centro di strane vicende. Non è certo la figura del Papa come guida ad essere in discussione, ma cosa c'entra una banca con il Vaticano e con la missione della Chiesta cattolica?".

Don Vitaliano, detto "il prete no global" è noto per una serie di iniziative che hanno suscitato non poche polemiche all'interno della Chiesa, a causa delle quali era stato sospeso dall'ufficio di parroco di Sant'Angelo a Scala. "Da quattro anni", racconta don Vitaliano, "guido i mille fedeli della mia parrocchia, affidatami dopo un periodo di sospensione deciso allora dall'abate di Montevergine, durante il quale mi fu concesso di celebrare la Messa, ma senza la presenza dei fedeli in chiesa".

"Benedetto XVI è un uomo onesto, chi lo circonda no"

Don Vitaliano preparandosi per la Messa nella sua chiesa di San Pietro e Paolo tiene a sottolineare la sua devozione per il Papa: "È un teologo eccelso, un saggio e soprattutto un uomo onesto, ma ciò che lo circonda è opaco". Gli fa eco uno dei suoi fedeli che lo assiste in sagrestia: "Noi lo vediamo come un marinaio in mezzo a una tempesta".

"I parroci sono il termomentro dei fedeli, non i cardinali"

"Ho letto che ieri - prosegue - il Papa ha incontrato cinque cardinali. Se è la chiarezza quella che cerca, avrebbe fatto meglio a incontrare cinque parroci, magari di piccoli paesi o di quartieri a rischio come Scampia a Napoli o lo Zen di Palermo. Loro, come me, sono il vero termometro di quale sia la considerazione dei fedeli, amplificata anche da questo particolare momento di crisi, verso i vertici della chiesa".

L'omelia

Una volta sull'altare, al momento dell'omelia, iniziata con il racconto della nascita di San Giovanni Battista, don Vitaliano si è rivolto ai fedeli, una sessantina di persone in tutto, mostrando loro la locandina che promuove la "Giornata della pietà del Papa" e poi ha detto: "Invece di dare i soldi al Vaticano devolveremo quanto raccolto oggi a persone in difficoltà della nostra comunità, magari a Giovanni". Un nome che tutti a Mercogliano conoscono: fu lui, Giovanni Barbieri, imprenditore della zona disperato per la sua azienda in crisi, a presentarsi in banca lo scorso 25 maggio, con due bottiglie incendiarie in mano, intenzionato a dare fuoco ai locali dell'istituto. Poco prima di compiere l'insano gesto aveva inviato un sms proprio a don Vitaliano: "non voglio fare male a nessuno", c'era scritto.