Meteo: arrivano le piogge al Nord

foto Meteo.it Correlati Le previsioni dei prossimi giorni

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 09:55 - Domenica estiva, ma con nubi e temporali al Nord e sull'Appennino. Umidità in calo. Nuova ondata di caldo a fine mese - Domenica estiva, ma con nubi e temporali al Nord e sull'Appennino. Umidità in calo. Nuova ondata di caldo a fine mese

Ci attendono ancora giornate con temperature sopra la media, ma sarà un po' più ventilato e con tassi di umidità in calo. Nel corso della settimana si spingerà sull'Italia l'Anticiclone delle Azzorre, che porterà aria atlantica e quindi meno rovente. L'alta pressione nordafricana però potrebbe tornare protagonista dal prossimo week-end.



Oggi prevalenza di bel tempo sull'Italia. Ancora un po' di nubi al Nord, soprattutto sulle zone montuose, e lungo l'Appennino. Qualche rovescio o temporale potrà svilupparsi nel pomeriggio sull'alto Piemonte, sui rilievi della Lombardia e sulle Alpi orientali. Possibilità di temporali anche sull'Appennino emiliano e in quello meridionale.



Temperature e afa in lieve attenuazione, con le massime fra 28 e 34 gradi in gran parte del territorio.