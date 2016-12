foto Ansa

- Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, sarebbe indagato per corruzione in concorso con Pierangelo Daccò nell'inchiesta sulla Fondazione Maugeri. Fonti vicine all'inchiesta confermerebbero infatti le indiscrezioni di stampa. Nel mirino della Procura ci sarebbero alcune delibere della giunta sulle funzioni sanitarie non tariffabili assegnate in modo discrezionale.