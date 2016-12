Roma, l'ultima moda tra i turisti stranieri: sanpietrini come souvenir

foto Ansa 14:38 - Turisti che trafugano sanpietrini e reperti archeologici, tra i quali un mosaico datato tra il I e II secolo A.C., dalle strade e aree archeologiche di Roma. E' quanto scoperto dalla polizia di frontiera dello scalo aereo di Roma-Fiumicino. Il fenomeno, spiega la polizia, si verifica prevalentemente tra i passeggeri che si servono di compagnie aeree low cost, soprattutto provenienti da Paesi del Nord Europa. - Turisti che trafugano sanpietrini e reperti archeologici, tra i quali un mosaico datato tra il I e II secolo A.C., dalle strade e aree archeologiche di Roma. E' quanto scoperto dalla polizia di frontiera dello scalo aereo di Roma-Fiumicino. Il fenomeno, spiega la polizia, si verifica prevalentemente tra i passeggeri che si servono di compagnie aeree low cost, soprattutto provenienti da Paesi del Nord Europa.

"Sono turisti che provengono per la maggior parte dal Nord Europa", spiega Antonio Del Greco, dirigente della Polizia di frontiera di Fiumicino. "E non è semplice trovarli perché il metal detector rileva solo il metallo. Quindi dall'immagine noi vediamo una macchia scura che ci insospettisce e procediamo al controllo. Non si tratta di ladri professionisti, quindi, scoperti, sono molto imbarazzati", dice ancora Del Greco.



Per tutti i passeggeri che vengono trovati in possesso di questi oggetti, scatta una denuncia per furto in stato di libertà (10 negli ultimi 6 mesi). I sanpietrini e gli altri reperti trafugati vengono invece restituiti agli enti competenti.