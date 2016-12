Novità sul caso delle due donne scomparse a Burano: dopo venti anni, ripartono le indagini

- Si torna a indagare sul mistero di Burano del 27 ottobre 1991. A venti anni di distanza un nuovo indizio. Qualcuno confessa alla trasmissione "Chi l'ha visto?" che quattro persone avrebbero portato Paola Costantini e la nipote Rosalia Molin in un campeggio a Punta Sabbioni e lì le avrebbero uccise. I loro corpi sepolti nel terreno sopra il quale è stato costruito un bar.

Immediata la richiesta dei familiari alla Procura di Venezia di riaprire le indagini.

La storia

Paola Costantini, all'epoca ventinovenne, e la nipote Rosalia Molin, di 25 anni, il 21 ottobre 1991, stavano accompagnando a lavoro Nicola, fratello di Rosalia.

Dall’isola di Burano, nel veneziano, i tre si erano imbarcati sul traghetto ed erano scesi a Treporti. Da lì erano saliti sulla 126 di Rosalia. L’automobile, però, iniziò a sbandare come se qualcuno l’avesse sabotata. A una ruota mancavano tre bulloni.

I tre ragazzi incontrarono l’ex fidanzato di Rosalia, Nicola Alessandro. Il giovane accompagnò il fratello della donna a lavoro e poco dopo tornò a prendere Paola e la nipote con la cassetta degli attrezzi per riparare la ruota. Ma le due erano già scomparse. E inizialmente i sospetti si concentrarono proprio su Nicola Alessandro.

Circa sette mesi dopo il portafoglio di Paola venne ritrovato in mare da un pescatore. A ottobre 2002 un presunto ritrovamento di resti umani sulla spiaggia di Ca’ Vio, in territorio militare, fece circolare la voce che si potesse trattare dei corpi delle due donne. La notizia, però, non è mai stata confermata.