Imane Fadil: "Foto osè di Ruby e Berlusconi"

- Ci sarebbero anche delle foto. Almeno secondo la testimonianza di Imane Fadil, una delle pentite del bunga-bunga, sentita come testimone al processo in corso a Milano a carico di Emilio Fede, Lele Mora e Nicole Minetti. In quegli scatti il leader del Pdl Silvio Berlusconi e Karima El Mahroug, in arte Ruby, sarebbero immortalati in atteggiamenti compromettenti.

La giovane modella marocchina ha raccontato in aula di una cena di circa un mese fa a cui era andata con la sorella. All'incontro avrebbe preso parte anche un tale Gigi, che si presentò come il fidanzato di Michelle Conceicao. Imane ha raccontato agli inquirenti di un dialogo avuto con l'uomo in cui si riferiva che "la brasiliana aveva delle foto di Ruby e che lui le aveva viste". "Gigi - ha aggiunto la modella marocchina - mi descrisse tre foto e io ne ricordo una in particolare quella che, a detta di Gigi, ritraeva Berlusconi con la testa appoggiata sul ventre di Ruby". La foto sarebbe conservata sul cellulare di Michelle. "Gigi disse che la Conceicao prese quelle foto di nascosto quando Ruby uscì di casa", ha aggiunto Fadil. "Andò via e tra le due ci fu anche un litigio".

La modella ha anche chiarito il contenuto di diverse telefonate che ebbe con Emilio Fede, dopo che aveva partecipato ad alcune serate ad Arcore. "Quando Fede le diceva al telefono 'avete fatto?' che cosa intendeva?", ha chiesto il magistrato. "Si riferiva ai soldi", ha risposto, "intendeva 'hai avuto i soldi da Berlusconi?', perche' lui aveva parlato con il Cavaliere dei miei problemi e sapeva che io andavo spesso alle feste".

La testimone, durante l'esame e il controesame, è ritornata a parlare delle serate ad Arcore, fornendo dettagli sui travestimenti e le avances che avrebbe ricevuto da Fede e del fatto che, per averlo respinto, non riuscì a firmare un contratto con Mediaset che le sarebbe stato promesso. Ha poi parlato dei rapporti con l'uomo siriano che l'avrebbe contattata nella primavera del 2011 proponendole un incontro ad Arcore "per avere dei soldi".