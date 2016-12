foto LaPresse

08:15

- Il ministero della Salute ha diramato l'allerta 3, il livello più alto previsto, per l'ondata di caldo che investirà l'Italia nel fine settimana. Il provvedimento riguarda 11 città per sabato e 9 per domenica. Oggi "bollino rosso" per Bologna, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Domenica, invece, la situazione migliorerà solo a Firenze e Pescara.