foto Ansa

07:41

- Cinque persone, tra cui due donne, sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Verona. Il gruppo forniva cocaina proveniente dalla Spagna a giovani, in particolare minorenni. La droga veniva portata in Italia da una spagnola di 28 anni che ingeriva ovuli per sottrarsi ai controlli doganali.