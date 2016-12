foto LaPresse

- Sparatoria in serata ad Alba Adriatica, nel Teramano in Abruzzo. Alcune persone si sarebbero confrontate a colpi d'arma da fuoco per futili motivi. Ci sarebbe anche un ferito grave ricoverato in ospedale. I motivi della rissa sarebbero da ricondursi a un uomo che non si sa ancora per quale ragione avrebbe urinato su un negozio. Ne sarebbe scaturita quindi la rissa. Il ferito è lo stesso uomo "maleducato".