Trattativa Stato-mafia, l'appello della Severino: "Serve la verità, ma no alle strumentalizzazioni"

- "Non appare configurabile alcuna violazione di legge e quindi non sono attivabili iniziative da parte del ministero". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Paola Severino, al question time rispondendo a un'interpellanza in merito alla trattativa Stato-mafia. "A 20 anni dalle stragi di mafia non può che condividersi l'esigenza di piena verità su quella dolorosa stagione". Ma "a tale debito si può assolvere solo nel rispetto delle leggi".

"E fuori da ogni strumentalizzazione", ha ribadito la Severino. Le parole del Guardasigilli non sono piaciute ad Antonio Di Pietro, che in Aula ha replicato rivolgendosi a Gianfranco Fini: "Prendo atto che anche lei rifiuta di rispondere e a questo punto chiediamo a lei, signor presidente della Camera, che si attivi per una richiesta di commissione parlamentare che accerti le responsabilità politiche delle istituzioni".



Il leader dell'Idv ha chiesto un intervento, dopo le polemiche nate in questi giorni dalla pubblicazione delle intercettazioni tra Loris D'Ambrosio e Nicola Mancino. L'ex ministro ha telefonato il consigliere del Quirinale affinché intervenisse in Cassazione perché si è sentito "lasciato solo". Mancino è indagato per falsa testimonianza nell'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia, indagine che riguarda il periodo delle stragi di Cosa Nostra nei primi anni '90. Secondo la Procura di Palermo, infatti il governo cedette ai ricatti dell'organizzazione criminale siciliana per fermare gli attacchi alle istituzioni. In che modo? Attuando risposte più morbide nella lotta alla mafia. E' per questo motivo che il leader dell'Idv ha chiesto un intervento del Ministero della Giustizia. Per fare luce sulle indagini a 20 anni dalle morti di Falcone e Borsellino.

Bersani: "Inacettabili insinuazioni su Napolitano"

"Vedo che ci sono insinuazioni nei confronti del Presidente della Repubblica, basate su distorsioni dei fatti: è un'operazione inaccettabile. Come Pd respingeremo con fermezza ogni speculazione nei confronti del Presidente della repubblica". Ad affermarlo il segretario del Pd Pierluigi Bersani.