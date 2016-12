Meteo, caldo e afa fino a venerdì

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

Tra oggi e venerdì apice del caldo per l'insistere sull'Italia dell'alta pressione di matrice africana; bello anche il tempo, a parte qualche temporale sulle zone alpine lambite da fresche correnti atlantiche. Nel fine settimana nuvole e qualche temporale in più al Nord per una perturbazione che sfiorerà la nostra Penisola.

Oggi nuvole sulle zone alpine, con isolati temporali che nel corso del giorno bagneranno prima le Alpi Occidentali e poi, nel pomeriggio, le Alpi Centrali e Orientali. Giornata bella e soleggiata nel resto d’Italia, con appena qualche nuvola innocua in più fra Piemonte e Lombardia.



Temperature e tassi di umidità in ulteriore crescita: massime quasi ovunque al di sopra di 30 gradi con punte fino a 36-37 gradi.



In Emilia tanto sole e caldo con temperature massime in generale comprese fra 30 e 36 gradi e caldo reso ancor più fastidioso dall’afa.