- L’Istituto nazionale dei tumori è il primo centro di ricerca in Italia nel settore sanitario. Ad annunciarlo è los (SIR), un progetto europeo per la valutazione della produzione scientifica. Un’eccellenza confermata dai nuovi dati sulla produzione scientifica dell’Istituto, presentati oggi nel corso della, insieme a due esempi di studi clinici nel campo dei tumori del polmone e dei sarcomi. Nel 2011 sono state prodottecon un incremento del 3,48%.

Le novità scientifiche

I ricercatori dell’Istituto Nazionale dei Tumori hanno presentato la sperimentazione clinica su larga scala di un innovativo test molecolare, in grado di predire la presenza e l’aggressività del tumore polmonare nei fumatori più precocemente rispetto allo screening con Tac spirale. Questa possibilità consentirebbe di distinguere facilmente quali tumori sia davvero necessario operare, permettendo un notevole risparmio di interventi chirurgici inutili.

Nel campo dello studio dei sarcomi, inoltre, l’Istituto ha preso parte allo sviluppo a livello internazionale dei nuovi farmaci “intelligenti”. Il risultato più recente è stato comunicato a Chicago due settimane fa, in cui è stato annunciato l’ingresso nella pratica clinica di un nuovo farmaco molecolare, regorafenib, per la cura dei tumori stromali gastrointestinali, uno specifico sottogruppo di sarcomi.

Il presidente dell’Istituto Nazionale dei Tumori Giuseppe De Leo sottolinea: “Le più recenti ricerche e gli importanti dati della produzione scientifica sono solo l’ultimo traguardo di un lungo percorso di eccellenza che ha portato il nostro Istituto a essere riconosciuto in Europa al massimo livello come Comprehensive Cancer Center, le cui attività abbracciano i percorsi che vanno dall’epidemiologia, alla ricerca preclinica e clinica fino alla diagnosi e cura del paziente oncologico.”

Spiega il direttore scientifico dell’Istituto Nazionale dei Tumori Marco A. Pierotti: “Il primato che ci è stato conferito in questa nuova classifica è significativo perché è calcolato su parametri “normalizzati” che così permettono il confronto tra Enti di dimensioni significativamente diverse”.