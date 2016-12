foto LaPresse Correlati La situazione nelle grafiche

Gli effetti di Scipione sull'Italia non si placano. L'alta pressione di matrice africana garantirà sole, caldo e afa in quasi tutta Italia fino a venerdì, con un po' di nuvole e qualche temporale solo sulle Alpi. Per tirare un sospiro di sollievo si dovrà aspettare il fine settimana, quando aumenteranno le nuvole al Nord, con qualche temporale anche in pianura, a causa di una perturbazione.

Martedì il meteo prevede nuvole, con qualche breve rovescio o temporale nel corso del pomeriggio sulle zone alpine. Tempo bello e soleggiato nel resto d'Italia, dove il caldo afoso non molla la presa: le temperature massime quasi ovunque saranno al di sopra di 30 gradi con punte fino a 36-37 gradi. In alcune località, a causa degli elevati tassi di umidità, le temperature percepite sfioreranno anche i 40 gradi.



Anche in Emilia sole e caldo con temperature massime fino a 35-36 ed elevati tassi di umidità che porteranno le percepite a sfiorare addirittura i 40 gradi. Mercoledì cielo nuvoloso e temporali sparsi sulle zone alpine. Qualche nuvola in più anche in Valpadana, ma sempre in generale senza piogge; bello e soleggiato altrove. Caldo afoso quasi ovunque in ulteriore leggero aumento, specie al Centrosud.