foto Ansa

21:03

- "Un'assurdità". Così Silvio Berlusconi ha commentato la richiesta della procura di Milano di una condanna a tre anni e otto mesi di reclusione in relazione alle presunte irregolarità nella compravendita dei diritti tv da parte di Mediaset. "Durante il mio mandato di premier come avrei potuto avere la voglia e il tempo di interferire in una società quotata in Borsa inducendo i suoi dirigenti a eludere il fisco?", ha aggiunto.