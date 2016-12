foto Ap/Lapresse

19:40

- Per i legali di Silvio Berlusconi, Piero Longo e Niccolò Ghedini, le tesi sostenute dalla procura, nell'ambito del processo sui diritti tv, sono "insussistenti". "Mentre la Procura di Milano chiedeva con argomenti insussistenti e privi di ogni fondamento la condanna di Berlusconi - scrivono infatti in una nota -, la Corte di Cassazione depositava la motivazione con cui assolveva lo stesso Berlusconi per la medesima vicenda, ancorché per anni diversi".