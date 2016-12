Mare sporco, vietati i bagni a Pietrasanta

- Mare sporco e valori fuorilegge. Il rapporto dell'Arpat è stata una vera doccia gelata per i bagnini e bagnanti di Marina di Pietrasanta che domenica mattina si sono visti imporre il divieto di balneazione.nella, proprio nel fine settimana più caldo dell'estate appena arrivata. La colpa sarebbe della presenza di alcuni agenti inquinanti nelle acque del fossato che scorre dallo stadio di Forte dei Marmi fino apassando dal celebre parco della Versiliana.

In quella parte di litorale i prelievi sono stati effettuati il 12 giugno scorso: il dato che ha fatto scattare il divieto è quello che ha fatto scattare il divieto è quello sulla presenza del batterio dell'Escherichia Coli, che superava di poco la quota di tolleranza (551 Mnp/ml su 500). Il divieto di balneazione ha sorpreso tutti, visto che il Comune di Pietrasanta è bandiera blu, cioè fa parte delle località balneari in cui si trova il mare più pulito d'Italia.

Qualcuno sospetta che l'inquinamento possa arrivare dalle ville di Forte, ma il sindaco di Pietrasanta Lombardi si guarda bene dall'accusare i vicini: "Potrebbe essere stata colpa delle grandi piogge della scorsa settimana che hanno smosso il deposito del letto del fosso, oppure qualcuno potrebbe aver scaricato liquami abusivi".

Oggi verranno eseguiti altri controlli e analisi, e nel giro di 48 ore tutto potrebbe tornare alla normalità. "Il mare da noi, sottolinea Riccardo Bertilotti del Bagno Bianca, uno degli otto interessati dal provvedimento, è stato sempre pulito come in tutta la Versilia. La bandiera blu lo certifica e chi sceglie questa costa per le vacanze lo sa bene".