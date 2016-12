La pornostar "ricatta" i calciatori con foto hard

La protagonista però resta lei, Lucia Rizzo, in arte Rachele, già nota alle cronache giudiziarie per aver dichiarato nel 2010 di aver avuto incontri a luci rosse con il Presidente della Camera Gianfranco Fini. Allora finì indagata per estorsione e diffamazione ma scaricò la colpa sul suo manager Federico De Vincenzo

"Ho delle foto con cui mi faccio la macchina nuova", ha detto il manager della escort a Massimo Caroletti, unico indagato nella vicenda di oggi. Le foto di cui si parla sono quelle scattate il 20 marzo 2009 in un hotel di Catania. L'albergo è quello che ospita la Lazio in trasferta (squadra in cui allora militavano Rocchi, Foggia e De Silvestri). Secondo quanto riportato dal Secolo XIX Lucia e Federico avvicinano i giocatori e chiedono foto ricordo, che però risultano un po' troppo hot. "Venimmo colti di sorpresa nei corridoi dell'albergo", ha raccontato Foggia agli inquirenti. "Lei non l'avevamo mai vista prima, tacchi alti e abiti provocanti. Mi si buttò addosso con pose imbarazzanti".

Rocchi e De Silvestri non si sentirono minacciati dagli scatti. Ben diversa la reazione di Foggia. L'attaccante oggi in forza alla Sampdoria aveva detto di essere preoccupato per le reazioni che avrebbe potuto avere la moglie alla vista di quegli scatti osè. E i magistrati sospettano che i 50mila euro che l'attaccante ha detto di aver versato a Caroletti siano frutto di un ricatto. Il giocatore però smentisce e ha dichiarato che quei soldi servivano per finanziare la realizzazione del film Roma nuda, con Tomas Milian, Franco Califano, Anna Falchi e Eva Henger, compagna dell'indagato Caroletti.