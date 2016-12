Meteo, piena estate con caldo e afa: temperatura avvertita anche oltre i 40 gradi

foto Meteo.it Correlati Meteo, piena estate con caldo africano

La situazione in Europa 11:20 - L'alta pressione nordafricana tende a insediarsi stabilmente nell'area mediterranea e nell'Europa centro-orientale per tutta la prossima settimana determinando sull'Italia un'ondata di caldo che si farà più intensa nei prossimi giorni, con temperature molto elevate e clima afoso. - L'alta pressione nordafricana tende a insediarsi stabilmente nell'area mediterranea e nell'Europa centro-orientale per tutta la prossima settimana determinando sull'Italia un'ondata di caldo che si farà più intensa nei prossimi giorni, con temperature molto elevate e clima afoso.

Oggi giornata di sole in tutte le regioni, salvo qualche nuvola in più che transiterà sulla Sicilia. Da segnalare anche un po' di nuvole dal pomeriggio sulle Alpi, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature e tassi di umidità in ulteriore aumento: valori massimi fino a 33, 34 gradi nelle zone interne, mentre lungo le coste le brezze manterranno un po' più gradevole il clima.