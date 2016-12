- Il Premio Internazionale dell’Informazione sbarca a Capri. Giunto alla sua quarta edizione, il “Premio Biagio Agnes” si svolgerà per la prima volta sull’isola napoletana, sul palco della Certosa di San Giacomo. La cerimonia di premiazione, condotta dar, si svolgerà sabato sera, e sarà messa in onda su Rai1 il 20 giugno.

Oltre a rappresentanti del mondo del giornalismo, saliranno sul palco anche grandi artisti della musica italiana. A rendere omaggio a questa prima edizione caprese saranno Peppino di Capri, il cantautore Mario Lavezzi e le Div4s, con un repertorio di brani evergreen, tra tradizione e revisione dei più famosi brani della musica italiana.

A ricevere il Premio Biagio Agnes 2012, saranno alcuni dei nomi più illustri del mondo dell'informazione nazionale ed internazionale: in particolare il Premio Giovani under 35 va alla giornalista Alessandra Viero, già volto di Tgcom24 e ora conduttrice di Pomeriggio Cinque Cronaca.

Ecco tutti i vincitori:

Premio Internazionale Seymour Hersh

Premio alla Carriera Piero Ostellino

Premio Carta Stampata Stefano Folli

Premio per la Televisione Monica Maggioni

Premio per la Radio ex aequo Alfredo Provenzali Riccardo Cucchi

Premio Giornalista Scrittore Piero Angela

Premio Nuove Frontiere del Giornalismo Giuseppe Smorto

Premio Giovani under 35 Alessandra Viero

Un Premio Speciale è stato, inoltre, assegnato a Elvira Terranova, corrispondente siciliana dell’ Adnkronos, Giovanni Tizian, cronista che dall’inizio del 2012 vive sotto scorta per aver raccontato e documentato il radicamento delle mafie al nord.

La Giuria, presieduta da Gianni Letta, è stata composta da: Giulio Anselmi, Maurizio Belpietro, Virman Cusenza, Giuliano De Risi, Giampiero Gramaglia, Roberto Iadicicco, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello, Mauro Mazza, Roberto Napoletano, Mario Orfeo, Mario Pirani, Antonio Preziosi, Mario Sechi e, di diritto dai Presidenti dell’Ordine Nazionale dei Gironalisti Enzo Iacopino, della RAI Paolo Garimberti, che è anche Presidente Onorario del Premio, e della Regione Campania Stefano Caldoro.