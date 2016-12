Muratore vince 469 mila euro alle slot machine

- In meno di mezz’ora è stato baciato due volte dalla dea bendata. Grazie a una fortuna sfacciata un muratore aostano si è portato a casa in una sola sera oltregiocando alle slot machine. “La prima volta era contento, la seconda non capiva più niente”, dice Flavio Giordano, il titolare della sala giochidi Aosta, alla Stampa. “Ha sbancato ildi rete, dice, è la prima volta che succede da noi”.

L’uomo stava giocando in una delle nuove macchinette della piattaforma Iziplay: qualche minuto prima dell’una la prima botta di fortuna, all’una e dieci la seconda. “Ha iniziato a giocare alla videolotteria “50 Lions” e gli è uscita una buona combinazione, racconta Giordano, e così ha vinto i primi 2 mila euro”.

L’uomo ha iniziato a festeggiare e ha pagato un giro di birre agli amici presenti nel bar. Ma la serata aveva in serbo altre sorprese. “Mi faccio una partita veloce e poi vado a casa” ha detto prima di sedersi, per la seconda volta, davanti alla macchinetta. Riconquistata la posizione sullo sgabello rosso ha inserito un euro e ha iniziato a giocare. All’improvviso lo schermo è diventato tutto nero per riempirsi, un secondo dopo, di un’esplosione di colori e fuochi d’artificio. Così ai 2 mila euro ne ha aggiunti altri 467 mila.

Il tetto massimo del Jackpot è di 500 mila euro, e il titolare non si aspettava di certo che una vincita del genere potesse avvenire proprio nel suo locale: “ho installato queste macchine solo a fine 2011, racconta alla Stampa, non avrei mai sperato in una vincita così buona dopo pochi mesi”.

L’identikit del vincitore è molto vago: uomo di mezz’età, fa il muratore, è separato e ha un figlio. Ora ha trenta giorni di tempo per ritirare la vincita. A staccare l’assegno sarà direttamente la Cogetech, la ditta che controlla tutto il circuito Izi Play. Ma l’uomo non avrebbe perso tempo: sarebbe già salito su un aereo, per una vacanza prenotata da mesi. Ma con il portafoglio un bel po’ più pesante.