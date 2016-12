14:56

- Incidente mortale nel corso della prima prova speciale della seconda tappa della 96esima Targa Florio, prova valida per il Campionato Italiano Rally e per l'Intercontinental Rally Challenge, in corso in Sicilia. A perdere la vita è stato Gareth Roberts, navigatore dell'irlandese Craig Breen (Peugeot 207). L'incidente è avvenuto nel corso della Cefalù 1 di 18 km. La gara è stata per questo motivo interrotta.