- L’alta pressione nordafricana determina sull’Italia un’ondata di caldo che durerà anche più di una settimana, con temperature elevate e clima afoso soprattutto nella prossima settimana, quando le temperature percepite potranno anche superare i 35 gradi. Tradotto: è arrivata l'estate. Eppure il grande esodo dei primi vacanzieri non c'è stato e non ci sarà. Colpa della crisi, che ha tagliato del 50% il numero degli italiani in villeggiatura.

Il bel tempo sarà praticamente ovunque: temperature in generale crescita, con punte nel pomeriggio di 31-32 gradi in Pianura Padana e nelle zone interne del Centrosud. Nel pomeriggio sviluppo di una modesta nuvolosità sulle Alpi associata al rischio di brevi e isolati temporali solo sui rilievi piemontesi. Ma il caldo e il sole accompagneranno la Penisola per tutto il week end e per i prossimi giorni. Eppure chi si aspetta di trovare le code al casello o le spiagge super affollate, rimarrà deluso.

Parlano i numeri: saranno 33,3 milioni (66%) gli italiani che andranno in vacanza, contro i 39 milioni (il 79%) di due anni fa. Si rinuncia per mancanza di soldi, per paura della crisi, per colpa delle tasse. E' quanto emerge da un sondaggio Confeserecnti-Swg. Quelli che in villeggiatura ci vanno,invece, tagliano il proprio budget:la spesa complessiva quest'anno sarà di 30 miliardi di euro, 906 a testa, un pò di più rispetto allo scorso anno, ma comunque in meno rispetto ai 1.022 del 2010.

Anche le location, cambiano stile: spartane, vince l'albergo due stelle e il campeggio, e soprattutto la vacanza fai da te: tutta rigorosamente su Internet, tutta rigorosamente low-cost. Il mezzo preferito resta l'automobile, le mete più gettonate in Italia sono Toscana, Puglia, Emilia Romagna: fortemente penalizzata la Sardegna, a causa dei prezzi troppo cari dei biglietti dei traghetti.

E, dulcis in fundo, cambiano persino le abitudini culinarie: la maggior parte dei vacanzieri sceglie spesa al supermercato, barbecue con gli amici, e case con fornelli. Insomma, impossibile per gli italiani rinunciare al piacere del palato: solo che quest'anno si sceglie il made in home.