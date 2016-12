Repubblica festeggia a Bologna, ma la redazione minaccia 5 giorni di sciopero

- Mentre a Bologna il quotidiano si autocelebra con una "festa" di quattro giorni, nella redazione di Repubblica non si respira aria di festeggiamenti. Anzi. L'assemblea dei giornalisti si prepara a cinque giorni di sciopero contro l'editore. Nel comunicato, il Cdr accusa l’azienda di non proporre alcun progetto di sviluppo, ma solo di continuare a operare tagli di spesa.

La critica più pesante si riferisce all’utilizzo “improprio” di pensionati e collaboratori. In più, secondo quanto riporta il Giornale, "dietro le quinte si preparano i licenziamenti a 78 persone". Nel comunicato si legge ancora: "l'azienda rifiuta le proposte di rafforzamento della redazione, in particolar modo dei siti locali, proseguendo nella logica dei tagli di spesa senza presentare un piano di sviluppo". Secondo il Cdr, l'azienda non avrebbe intenzione di "sostituire i 5 giornalisti che hanno presentato le dimissioni", e nemmeno di accelerare l'assunzione "degli 11 colleghi individuati da un precedente accordo" e di un grafico necessario per Rsera.

Intanto, come riporta il Giornale, i vertici del quotidiano romano si preparerebbero a scendere in campo e a "candidarsi per guidare il Paese". Riguardo a una lista di Repubblica, il fondatore Eugenio Scalfari ha detto all'inviato del Giornale: "L'ho scritto io, suggerendo la formazione di liste civiche. Ma questo non significa che il giornale promuoverà liste proprie o la candidatura di suoi giornalisti".

Il Fatto quotidiano sostiene che l'editore De Benedetti punterebbe a un canale privatizzato della Rai: "È falso", taglia corto Scalfari, che risponde alle accuse dell'inviato del Giornale di voler fare l'"asso pigliatutto" dicendo: "Ho scoperto che il 70 per cento dei vostri lettori è favorevole al ritorno della lira. Ma che razza di lettori avete?".