Monti: "Iniziata la fase due" 14:24 - Sindacati uniti in piazza per il lavoro e per la crescita. Al corteo di Roma sono presenti, secondo gli organizzatori, 200mila persone. Nel corso della manifestazione i sindacati annunceranno nuove mobilitazioni e nuovi scioperi contro, afferma il numero uno della Cgil, Susanna Camusso "l'insopportabile iniquità con cui si è esercitato il rigore". Intanto prosegue il botta e risposta sugli esodati con il ministro Fornero accusata da Bonanni (Cisl) di "ciurlare nel manico". - Sindacati uniti in piazza per il lavoro e per la crescita. Al corteo di Roma sono presenti, secondo gli organizzatori, 200mila persone. Nel corso della manifestazione i sindacati annunceranno nuove mobilitazioni e nuovi scioperi contro, afferma il numero uno della Cgil, Susanna Camusso "l'insopportabile iniquità con cui si è esercitato il rigore". Intanto prosegue il botta e risposta sugli esodati con il ministro Fornero accusata da Bonanni (Cisl) di "ciurlare nel manico".

Camusso: "Agenda del governo iniqua"

Cigl Cisl e Uil sono in piazza "per le ragioni del cambiamento" perché l'agenda politica per ora ha prodotto solo "iniquità e diseguaglianza e non ha dato risposte sul lavoro e sullo sviluppo". Lo ha detto il segretario generale Cgil, Susanna Camusso, a margine della manifestazione. "Chiediamo il cambiamento dell'agenda politica, senza non ci sono prospettive per il Paese".



Camusso: "Sospetto che Ue sia usata come alibi"

"Non basta dire che l'Europa non fa - ha aggiunto la Camusso -, perché il sospetto è che l'Europa sia l'alibi per non fare. E allora, certo, ci vuole l'Europa, ma serve subito un'altra politica economica".



Camusso: "Su esodati, il governo dia risposte"

"Martedì il governo dovrà rispondere" sulla questione degli esodati riferendo al Parlamento "vorremmo suggerirgli che si presenti dicendo che c'è una norma generale che riconosca che tutti questi lavoratori andranno in pensione con le norme precedenti" ha spiegato il segretario della Cgil, sottolineando "non vogliamo una norma di principio ma che dia una risposta a tutti".



Bonanni: "Fornero corregga gli errori"

"Ci aspettiamo che il ministro Fornero corregga il suo errore": così il numero uno della Cisl, Raffaele Bonanni, ha risposto ad una domanda sull'intervento previsto in Parlamento martedì sulla questione esodati. Secondo Bonanni la vicenda "è il risultato di iniquità e spregiudicatezza e il frutto malefico della mancanza di confronto e concertazione". Il sindacato "continuerà a mobilitarsi in tutta Italia per il lavoro e per la crescita", ha aggiunto il segretario generale Cisl. "Vogliamo la crescita - ha detto Bonanni - ma questa non si fa con le tasse o con la riduzione di stipendio e pensioni. Fanno la terapia contraria a quella che serve".



Bonanni: "Adesso crescita"

"Vogliamo crescita, che non si fa né con le tasse né con la riduzione dei salari e delle pensioni: fanno una terapia esattamente contraria a quello che serve" ha aggiunto Bonanni.



Angeletti: "Paese in crisi anche per scelte del governo"

"Siamo in piazza perché il Paese sta andando in grave recessione e stiamo perdendo molti posti di lavoro". Così il segretario generale della Uil, Luigi Angeletti, alla testa del corteo sul lavoro. "Non è vero che la recessione dipende dall'Europa - ha detto Angeletti - ma dipende anche dalle scelte del governo". Angeletti ha commentato le decisioni dell'Esecutivo sullo sviluppo affermando che si tratta "solo dei titoli e di annunci". "Ci aspettiamo - ha aggiunto il leader della Uil - che il ministro Fornero risolva il problema degli esodati e faccia meno interviste. Non si candiderà e quindi non servono".



"C'è una via diversa ed è quella di spostare tutte le risorse sul lavoro", ha aggiunto Angeletti, chiedendo una rinnovata politica di lotta all'evasione. "Quando prenderanno i soldi degli evasori e li distribuiranno a chi le tasse le paga, solo allora potremmo cominciare a dire di aver intrapreso la giusta direzione".