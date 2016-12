Premio tutto italiano all'Università di Harvard: trionfano Livio Valenti e Fiorenzo Omenetto

- L'università più importante degli Stati Uniti, Harvard University, per la prima volta ha indetto quest'anno il "Grand Prize of the Inaugural President's Challenge", un concorso che coniuga la scienza e la sostenibilità. A vincere, due italiani Livio Valenti e Fiorenzo Omenetti.

Il presidente dell'Harvard University, Drew Faust, ha premiato la Vaxess Technologies, società co-fondata da Valenti, 27 anni, studente e ricercatore di Politiche Pubbliche nella famosa università di Boston e Omenetti, professore di ingegneria Biomedica alla Tufts University.

Il premio va al progetto della società di commercializzare la tecnologia che sfrutta una proteina estratta dalla seta, la fibroina, per eliminare il problema della refrigerazione dei vaccini. Questa tecnica, sviluppata da Fiorenzo Omenettoe dal collega Kaplan, rende accessibili in tutte le parti del mondo i vaccini, soprattutto dove sono maggiormente necessari e difficili da distrinuire a causa della mancanza dell'infrastruttura necessaria per garantire la loro costante refrigerazione.

Gli studiosi, Omenetto e Kaplan, hanno scoperto che la seta ha la capacità di proteggere i vaccini rendendoli resistenti a temperature elevate. E questa proprietà consente di eliminare la necessità di ricorrere alla refrigerazione durante il trasporto e lo stoccaggio, espandendo l'accesso all'immunizzazione per chi vive in paesi in via di sviluppo.

Livio Valenti, che prima di arrivare ad Harvard ha lavorato alle Nazioni Unite, ha spiegato: "due milioni e mezzo di persone, soprattutto bambini, muoiono ogni anno a causa di malattie prevenibili con una semplice iniezione che costa pochi centesimi: questo è semplicemente inaccettabile".

L'obiettivo della collaborazione tra i due italiani trapiantati a Boston è quello di unire scienza e sostenibilità in un progetto innovativo. "Il sogno condiviso con Fiorenzo è di utilizzare scoperte scientifiche per risolvere problemi globali - ha dichiarato Valenti - abbiamo il dovere etico di diffondere i benefici della ricerca scientifica a chi ne ha più bisogno, creando un ponte tra scienza e sviluppo sostenibile".

I due ricercatori hanno vinto un assegno da 70.000 dollari e l'alloggio per la Vaxess nel nuovo Harvard Innovation Lab. Il presidente di Harvard ha commentato la premiazione spiegando che "queste idee, nate dall'interdisciplinarietà, hanno la potenzialità di risolvere in modo innovativo i problemi più complessi con cui oggi si confronta la nostra società".