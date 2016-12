foto LaPresse

12:20

- Fece scrivere 100 volte su un quaderno "Sono un deficiente" a un alunno che aveva impedito a un compagno di entrare in bagno insultandolo. L'insegnante di scuola media, oggi in pensione, Giuseppina Valido, dopo la denuncia dal bambino, fu assolta in primo grado e condannata in appello a un mese di carcere per abuso di mezzi di correzione aggravato. La Cassazione ora ha confermato la condanna riducendo la pena a 20 giorni.