foto Ansa

06:07

- Numerosi arresti in corso di esecuzione e centinaia di indagati e altrettante perquisizioni in diverse città italiane. E' il bilancio provvisorio di una vasta operazione contro la pedopornografia online della polizia postale e delle comunicazioni di Catania, realizzata in collaborazione con la polizia tedesca. L'inchiesta, denominata "Strike", è coordinata dalla Procura del capoluogo etneo.