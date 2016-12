foto Twitter 17:38 - Il popolo di "Occupy Fornero", i precari e gli studenti che ieri si erano accampati al Pantheon, si sono radunati davanti alla Camera, a Roma. Dopo un primo tentativo di "sfondamento" da un lato della piazza, e i conseguenti momenti di tensione, i manifestanti sono stati contenuti dalla polizia. I dimostranti hanno poi lanciato dei palloni intonando lo slogan "no al rigore". "Siamo contro l'austerità, la crisi non possiamo pagarla noi", affermano. - Il popolo di "Occupy Fornero", i precari e gli studenti che ieri si erano accampati al Pantheon, si sono radunati davanti alla Camera, a Roma. Dopo un primo tentativo di "sfondamento" da un lato della piazza, e i conseguenti momenti di tensione, i manifestanti sono stati contenuti dalla polizia. I dimostranti hanno poi lanciato dei palloni intonando lo slogan "no al rigore". "Siamo contro l'austerità, la crisi non possiamo pagarla noi", affermano.

"Facciamo cadere il governo Monti. Sciopero generale", si legge in uno striscione ostentato in piazza. Non solo, su pannelli ricoperti di stoffa rossa, si moltiplicano le scritte: "No rigore, la Grecia non si elimina". E ancora, "Licenziamo il commissario tecnico Monti", "Licenziamolo. Monti sei espulso". "E' un primo presidio contro il ddl Fornero", ha spiegato un giovane manifestante.



La tensione con le forze dell'ordine è iniziata quando una quarantina di manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone per avvicinarsi all'ingresso di Montecitorio, dalla parte di via degli Uffici del Vicario, c'è stata una carica di contenimento delle forze dell'ordine. Alcuni manifestanti denunciano di essere stati "manganellati e colpiti".



Feriti cinque agenti

Il primo contatto tra manifestanti e forze dell'ordine è avvenuto a piazza Capranica. Alla carica di contenimento i manifestanti hanno replicato con un lancio di fumogeni e sampietrini. Cinque agenti sono rimasti feriti. Due sono stati trasportati in ospedale, tre sono stati medicati sul posto.