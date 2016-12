Meteo, finalmente è arrivata l'estate

foto Meteo.it Correlati Meteo, è arrivata l'estate

E' arrivata l'estate in tutto il Paese. Nel weekend temperature oltre i 30 gradi e caldo un po' ovunque. I valori percepiti sfiorano i 40 gradi. L'alta pressione nordafricana dà il via a un'ondata di caldo che potrebbe durare anche più di una settimana, con temperature elevate e clima afoso. I valori potranno anche superare i 35 gradi già nel fine settimana.

Bel tempo stabile e soleggiato per l'intera giornata in tutta l'Italia, con lo sviluppo di innocua nuvolosità nelle ore pomeridiane solo sul settore alpino e lungo l'Appennino ma senza il rischio di rovesci.



Da segnalare un cielo poco nuvoloso anche in Piemonte, Nordest e Sicilia. Temperature in generale aumento, con le massime per lo più comprese tra 26 e 30 gradi. Venti moderati nella Puglia meridionale e nei Canali delle due Isole maggiori. Sabato e domenica sole in tutta l'Italia, con caldo e afa in aumento.