16:37

- Non ci sono le prove che ci "sia mai stato un accordo fra Unipol (e le banche amiche) e i contro pattisti volto a garantire ad Unipol l'influenza dominante su Bnl". Lo scrivono i giudici della seconda sezione penale della Corte d'appello di Milano, nelle motivazioni della sentenza con cui sono stati assolti 11 dei 13 condannati in primo grado, tra i quali Antonio Fazio, ex governatore della Banca d'Italia, e Francesco Gaetano Caltagirone.