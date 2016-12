Caso Ragusa, "Cercatela là, al cimitero"

foto Dal Web Correlati Roberta, l'ultimo sms e i sospetti delle amiche

La lettera dei figli per il compleanno di Roberta 12:37 - "Cercatela là, nel cimitero". Sarebbe questa una delle indicazioni più importanti contenute nel dossier su Roberta Ragusa, la donna scomparsa tra il 13 e il 14 gennaio dalla sua casa di Gello (Pisa), redatto dall'"Associazione per Roberta" e consegnato in procura. - "Cercatela là, nel cimitero". Sarebbe questa una delle indicazioni più importanti contenute nel dossier su Roberta Ragusa, la donna scomparsa tra il 13 e il 14 gennaio dalla sua casa di Gello (Pisa), redatto dall'"Associazione per Roberta" e consegnato in procura.

Come racconta il "Corriere Fiorentino", secondo le testimonianze raccolte dall'associzione, ci sarebbero molti indizi che collegherebbero la scomparsa di Roberta con il camposanto, che si trova a meno di tre minuti dalla casa della donna. I consulenti dell’Associazione per Roberta avrebbero infatti raccolto una decina di testimonianze su strani movimenti che ci sarebbero stati nel vicino cimitero subito dopo la scomparsa.



Nel cimitero terreno smosso e lembi di tessuto

Nelle 54 pagine del dossier si parla ad esempio di un terreno intatto prima della scomparsa della donna e poi mutato nella morfologia come se vi fosse stato scavato. Proprio in prossimità di questi punti dove il terreno sembra "smosso" sarebbero inoltre stati trovati lembi di tessuto: forse parte dei vestiti di Roberta?