La situazione in Europa 08:45 - L'estate, finalmente, è alle porte per tutto il Paese. Nella giornata di oggi, dopo un inizio con il sole, salvo qualche addensamento nuvoloso a ridosso delle coste liguri e tirreniche e sulle Alpi orientali, nel pomeriggio tornano a farsi vedere rovesci o temporali lungo le Alpi, sulle Venezie, in Emilia Romagna, Marche e nord Appennino. Nel resto d'Italia prevarrà il sole. La situazione migliorerà ovunque da domani, con temperature in rialzo e schiarite ovunque.

In serata ampie schiarite dappertutto, eccetto sull'estremo Nordest. Temperature massime in rialzo al Nord, in calo al Sud e Sicilia, con valori compresi tra 23 e 28 gradi. La ventilazione resta moderata mediamente occidentale, specie sui mari di ponente. Giovedì arriva l'estate, con prevalenza di bel tempo su tutte le Regioni. Al mattino qualche nuvola soprattutto in Liguria. In giornata temporanei annuvolamenti sulle aree alpine e prealpine, con il rischio di qualche breve rovescio. Temperature in lieve rialzo. Venti quasi dappertutto deboli.