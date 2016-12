foto Ap/Lapresse Correlati Pioggia al Nord, l'estate arriva nel weekend

La situazione in Europa 14:33 - La valle Brembana, una delle due principali valli della provincia di Bergamo, è completamente isolata. Una frana si è staccata dalla parete rocciosa e ha invaso la strada provinciale 470 all'altezza di Zogno. Il dissesto, causato dalle forti piogge, ha invaso la strada di alberi, sassi e terra. Il traffico è interrotto. Sul posto stanno intervenendo i tecnici della Protezione civile e la polizia locale di Zogno. - La valle Brembana, una delle due principali valli della provincia di Bergamo, è completamente isolata. Una frana si è staccata dalla parete rocciosa e ha invaso la strada provinciale 470 all'altezza di Zogno. Il dissesto, causato dalle forti piogge, ha invaso la strada di alberi, sassi e terra. Il traffico è interrotto. Sul posto stanno intervenendo i tecnici della Protezione civile e la polizia locale di Zogno.

Una tromba d'aria si è abbattuta su alcune isole del litorale veneziano e su Sant'Elena causando danni rilevanti all'isola della Certosa, soprattutto sul patrimonio arboreo della stessa, con centinaia di alberi abbattuti. Lo rileva la Protezione civile comunale dopo aver fatto una prima rilevazione nella zona. Danni pesanti a Sant'Erasmo, con case e capannoni danneggiati e alberi abbattuti. Per quanto riguarda Sant'Elena, sono stati abbattuti numerosi pini marittimi e un platano è caduto sul muro di cinta dello stadio Penzo.



Sale l'allerta fiumi nella Bergamasca

Sono centinaia le richieste di intervento per i vigili del fuoco, impegnati dalla scorsa notte nella Bergamasca per le conseguenze del maltempo. In tutta la provincia si registrano allagamenti di strade e scantinati per le forti precipitazioni delle ultime ore. I fiumi Serio, Brembo e Oglio sono in piena e il loro livello viene tenuto monitorato, così come gli smottamenti registrati sul monte Canto, in località Riviera e sulla strada di Ca' De Rizzi, tutti a Pontida (Bergamo) e provocati dal nubifragio di sabato notte che ha colpito la zona dell'Isola Bergamasca.



Lecco, corre per difendersi dalla pioggia: muore anziano

L'hanno trovato ormai privo di vita stroncato probabilmente da un malore mentre si trovava nei campi situati poco lontano dalle ultime case di via del Poggio a Pare' di Valmadrera, in provincia di Lecco. Il dramma nella serata di lunedì. Vittima un pensionato 80enne. Per fugare qualsiasi dubbio sulle cause del decesso il magistrato di turno alla Procura di Lecco ha disposto l'autopsia. Non e' escluso che possa essere caduto mentre cercava di correre al riparo dopo essere stato sorpreso dal violento temporale che ha interessato tutta la zona.