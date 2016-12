Meteo, pioggia fino a mercoledì poi afa

foto LaPresse Correlati Che tempo farà

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 08:50 - Oggi, specie nella prima parte del giorno, piogge diffuse anche di forte intensità su gran parte del Nord per il passaggio di una perturbazione di origine atlantica. Domani e giovedì giornate interlocutorie, fra sole e nuvole ma comunque con poche piogge, poi da venerdì sull'Italia si stabilirà l'alta pressione di matrice africana che nell'ultima parte della settimana porterà sole, caldo e afa in tutta l'Italia.

Oggi al mattino molte nubi al Centronord con rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi, su Alpi Centrali e Orientali, Lombardia, Triveneto, Emilia, Romagna, Levante Ligure, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna Settentrionale; bello al Sud. Nel pomeriggio qualche schiarita al Nordovest; ancora rovesci e temporali invece su Triveneto, Umbria, Abruzzo e Molise. Temperature in calo al Centronord e Sardegna, quasi invariate al Sud. Venti moderati su quasi tutti i mari.



Mercoledì alternanza di sole e nuvole al Nordest e regioni del versante tirrenico, con qualche breve ma improvviso temporale su Alpi Centrali e Orientali, Friuli e Venezia Giulia; prevalenza di cielo sereno sul resto del Paese. Temperature massime in calo nelle regioni meridionali, in rialzo altrove. Moderati venti occidentali sui mari di ponente.