Appalti pubblici truccati, 15 arresti

foto Da video

07:41

- Sono 15 le persone arrestate tra Salerno, Avellino, Napoli e Caserta per un'indagine su gare per appalti pubblici truccate da un cartello di trecento imprenditori campani. Il gip del tribunale di Salerno ha emesso misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d'asta, alla corruzione, al falso in atto pubblico e altri reati. Manipolati, tra il 2001 e il 2008, almeno 130 bandi per lavori pubblici.