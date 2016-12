Bocciati cinque bambini in prima elementare: tra loro un disabile e due stranieri

- All’Istituto “Giulio Tifoni” di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, è iniziata la ribellione. Cinque alunni in prima elementare della stessa classe sono stati bocciati. Tra loro un bimbo disabile e due stranieri.

I genitori hanno subito annunciato di voler fare ricorso per chiedere l’annullamento del provvedimento e stanno pensando di chiedere i danni al ministero dell’Istruzione e ai dirigenti scolastici per ottenere anche eventuali risarcimenti per "danni esistenziali".

La vicenda ha un precedente, una sentenza del Tar del 30 maggio scorso ha dato pieno titolo e diritto a una classe in più dato che nelle due sezioni c’erano 29 e 30 alunni. Una falsa vittoria, dal momento che a pagare il sovraffollamento delle classi saranno i cinque bambini.

Nell’ultima verifica del 17 maggio, infatti, il 65% degli alunni della sezione con 29 studenti, quella frequentata dai bimbi bocciati, e il 41% dell’altra ha ricevuto una valutazione insufficiente con elaborati ritenuti incompleti o incomprensibili.

I genitori non si lamentano della professionalità dei maestri quanto del sovraffollamento delle classi. Per le mamme e i papà risulta impossibile seguire con attenzione 30 bambini contemporaneamente, ognuno con la propria capacità di apprendimento. Inoltre il provvedimento, ritenuto troppo severo, non favorisce l'integrazione degli alunni stranieri.