Meteo, ancora tempo instabile al Centronord

foto Meteo.it Correlati Le previsioni della settimana

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 07:22 - Ancora tempo instabile al Centronord con nuvole e improvvisi acquazzoni. Il passaggio di una intensa perturbazione porterà piogge anche forti. Nell’ultima parte della settimana invece l’alta pressione di matrice africana scatenerà un’ondata di caldo in tutta Italia. - Ancora tempo instabile al Centronord con nuvole e improvvisi acquazzoni. Il passaggio di una intensa perturbazione porterà piogge anche forti. Nell’ultima parte della settimana invece l’alta pressione di matrice africana scatenerà un’ondata di caldo in tutta Italia.

Nella mattinata gran parte del Centronord continuerà a essere coperto da nubi, anche se con schiarite nella seconda parte della giornata: rovesci e temporali a tratti anche forti bagneranno, soprattutto al mattino, Alpi, Triveneto, Lombardia, Levante Ligure, gran parte del Centro e Sardegna. Temperature in rialzo al Sud, in calo al Centronord. Ventoso per venti occidentali sui mari di ponente.